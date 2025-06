Giovane accoltellato in spiaggia dopo una lite è morto

Tragedia a Marina di Varcaturo, dove un giovane di appena 18 anni ha perso la vita dopo essere stato accoltellato durante una lite scoppiata su una spiaggia affollata. Un episodio che scuote la comunità e ci ricorda quanto possa essere sottile il confine tra divertimento e dramma. La cronaca si ripete: la violenza rischia di spezzare vite innocenti anche nei momenti di relax e spensieratezza.

Un ragazzo di 18 anni è morto dopo essere stato accoltellato allo stomaco al termine di un litigio per futili motivi scoppiato in una struttura balneare di Marina di Varcatur.

