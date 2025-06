Giovane accoltellato a Vicenza | sospetta rapina condizioni gravissime

Una notte drammatica a Vicenza: un ragazzo di 16 anni è stato accoltellato gravemente nel centro storico, in una vicenda che al momento sembra riconducibile a una rapina. Le condizioni del giovane sono critiche mentre le forze dell'ordine indagano per chiarire i motivi dell'aggressione e identificare il responsabile. La comunità si interroga sulle cause di questa violenta aggressione e sulla sicurezza dei nostri quartieri.

Un ragazzo di 16 anni è stato accoltellato al torace nella tarda serata di ieri a Vicenza, in una zona limitrofa al centro storico, e si trova ora ricoverato in condizioni gravissime nel reparto di terapia intensiva pediatrica all'ospedale. Secondo una prima ricostruzione da parte delle forze dell'ordine, a colpirlo sarebbe stato un altro giovane, forse un suo coetaneo, per motivi ancora da chiarire. Una delle ipotesi su cui stanno lavorando gli inquirenti è quella di una tentata rapina finita nel sangue, ma non si escludono altre piste. Per avere un quadro più preciso potrebbero essere utili le dichiarazioni del ferito, residente in città, quando sarà in grado di rispondere alle domande.

