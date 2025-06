giostra dell archidado ci siamo balestrieri all ultima sfida per l ambita verretta d oro

La giostra dell’Archidado è arrivata: oggi si sfidano i quintieri cittadini in un’emozionante battaglia di destrezza e tradizione per conquistare la prestigiosa verretta d’oro 2025. I balestrieri, guidati dai campioni di San Vincenzo, sono pronti a difendere il loro onore e a bissare il successo dello scorso anno. Un evento imperdibile che promette adrenalina, passione e un’atmosfera di orgoglio comunitario—che vinca il miglior rione!

Oggi è il giorno dell’attesa sfida tra i quintieri cittadini che si contenderanno a colpi di balestra la verretta d’oro 2025. I giostratori sono pronti per scendere in piazza a difendere colori e onore del proprio rione. Cercheranno in tutti i modi di bissare il successo dello scorso anno i balestrieri di San Vincenzo Daniele Faralli e Paolo Petrucci coadiuvati da Franz Pagani in qualità di Maestro d’ armi. Loro la vittoria 2024 che ha riportato al rione di via Guelfa la verretta dopo un digiuno durato ben 16 anni. Il quintiere di sant’Andrea, detentore delle maggiori vittorie collezionate nell’albo d’oro (ben 13), proverà a riconquistare il titolo con i balestrieri Marco Ferranti e Paolo Pepe mentre Vincenzo Attoniti ricoprirà ancora una volta il ruolo di Maestro d’Armi. 🔗 Leggi su Lanazione.it