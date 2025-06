Giornata Oceani ambienti a rischio

In occasione della Giornata mondiale degli Oceani, emerge un dato allarmante: oltre il 91% degli italiani considera mari e oceani tra gli ecosistemi più minacciati del pianeta. La ricerca di AstraRicerche per Greenpeace Italia rivela una crescente consapevolezza sulla gravità delle minacce ambientali che colpiscono questi ambienti vitali. È ora di agire con decisione per proteggere i nostri oceani, perché il loro futuro dipende dalle azioni di oggi.

10.25 Più della metà degli italiani ritiene che oceani e mari siano tra gli ecosistemi più minacciati del Pianeta: lo rivela una nuova ricerca realizzata nel maggio 2025 da AstraRicerche per Greenpeace Italia. Il dato esce nella Giornata mondiale degli Oceani. Oltre 91% degli italiani ritiene che gli ambienti acquatici e semi-acquatici siano sotto grave minaccia, e il 54,4% individua per mari e oceani il maggior rischio. Prima causa, per quasi 4 italiani su 10, l'inquinamento da plastica. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Giornata Oceani Ambienti Rischio

Giornata Mondiale degli Oceani, le priorità di Marevivo: Blue Economy ed educazione dei giovani - L'8 giugno celebriamo la Giornata Mondiale degli Oceani, un'occasione imperdibile per riflettere sull'importanza del mare nella nostra vita.

Giornata mondiale degli oceani, appello al mondo della scuola - Giornata degli oceani, il Cnddu richiama l’attenzione sul legame tra la tutela degli ecosistemi marini e i diritti fondamentali dell’uomo. Lo riporta ilcrotonese.it

Giornata Oceani, "ambienti a rischio" - Più della metà degli italiani ritiene che oceani e mari siano tra gli ecosistemi più minacciati del Pianeta: lo rivela una nuova ricerca realizzata nel maggio 2025 da AstraRicerche per Greenpeace Ital ... Da televideo.rai.it

Giornata mondiale degli oceani: cosa sta davvero minacciando il “respiro” del nostro Pianeta - Oceani a rischio: il riscaldamento globale e gli ancoraggi minacciano la Posidonia, “polmone verde” del Mediterraneo ... Riporta greenme.it

Giornata degli Oceani: il documentario Oceani 3D - Mercoledì 8 giugno ore 21.40 su Tv2000