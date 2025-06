Giornata mondiale degli oceani | così le navi stanno soffocando i mari

Oggi celebriamo la Giornata mondiale degli oceani, un'occasione per riflettere sulle minacce che incombono sui nostri mari. La posidonia del Mediterraneo, fondamentale per la salute dell'ecosistema marino, è in grave pericolo a causa delle attività umane e degli ancoraggi. Il WWF lancia un forte allarme: se non interveniamo subito, potremmo perdere un patrimonio naturale unico. È il momento di agire per salvare il respiro del mare.

Giornata mondiale degli oceani: la posidonia del Mediterraneo è in pericolo. L'allarme del Wwf: "Il 'respiro del mare' soffocato dagli ancoraggi". Secondo il nuovo report solo nel 2024 a rischio 50.000 ettari di posidonia, pari a 70.000 campi da calcio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

