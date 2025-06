Giornata Mondiale degli Oceani 2025 | così la bellezza salva il mare

della Giornata Mondiale degli Oceani 2025, è più che mai fondamentale riflettere su come la bellezza possa diventare un potente alleato della salvaguardia marina. Davines, con il suo impegno, dimostra che la protezione non è solo un gesto, ma una vera e propria filosofia di vita, capace di unire estetica e rispetto per il nostro meraviglioso pianeta. Perché, alla fine, proteggere il mare significa tutelare il nostro futuro.

Esiste nella parola “protezione” una qualche forma di magia. Un bene assoluto che si estende a molti aspetti della nostra vita e del nostro Pianeta Terra. E c’è chi ha fatto di questa parola, una filosofia. Davines applica il termine ad ampio spettro. Attraverso la protezione cosmetica (tesa a difendere la pelle e i capelli dal sole e dalla salsedine) e attraverso una difesa dell’ecosistema marino che si verifica a più livelli. In occasione della Giornata Mondiale degli Oceani 2025, promossa dalle Nazione Unite, ricordiamo questi impegni e questo spirito di difesa e protezione. Giornata Mondiale degli Oceani 2025: l’impegno di Davines. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Giornata Mondiale degli Oceani 2025: così la bellezza salva il mare

