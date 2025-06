Giornata degli Oceani Greenpeace | 51% degli italiani ritiene che i mari siano tra ecosistemi più minacciati

Oggi, in occasione della Giornata Mondiale degli Oceani, emerge un dato allarmante: oltre il 51% degli italiani crede che mari e oceani siano tra gli ecosistemi più minacciati del pianeta. In un momento di crisi ambientale senza precedenti, Greenpeace ci invita a riflettere sulla nostra responsabilità e sull'importanza di proteggere questi preziosi tesori naturali. È il momento di agire e fare la differenza per il futuro dei nostri mari.

Più della metà degli italiani ritiene che oceani e mari siano tra gli ecosistemi più minacciati del Pianeta: lo rivela una nuova ricerca realizzata a maggio 2025 da AstraRicerche per Greenpeace Italia. Il dato emerge in occasione di oggi 8 giugno, Giornata Mondiale degli Oceani, in un contesto segnato secondo Greenpeace “da gravi minacce ambientali e da un attacco senza precedenti alla libertà di espressione e all’attivismo ambientale”. Greenpeace Italia ha appena lanciato anche a proposito di questo tema la campagna ‘Time to resist’, “un appello urgente per difendere la Terra e chi la protegge, anche alla luce della causa multimilionaria intentata dalla compagnia petrolifera Energy Transfer contro l’organizzazione. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Giornata degli Oceani, Greenpeace: 51% degli italiani ritiene che i mari siano tra ecosistemi più minacciati

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Giornata Oceani Greenpeace 51% Italiani Ritiene Mari Siano Ecosistemi Minacciati

Giornata Mondiale degli Oceani 2025: così la bellezza salva il mare - Giornata Mondiale degli Oceani 2025: Davines sostiene la campagna Ghostnet di Sea Shepherd Italia. Ecco la nostra esperienza a bordo ... Come scrive amica.it

Giornata mondiale degli oceani: così le navi stanno soffocando i mari - Giornata mondiale degli oceani: la posidonia del Mediterraneo è in pericolo. L'allarme del Wwf: "Il 'respiro del mare' soffocato dagli ancoraggi". Secondo il nuovo report solo nel 2024 a rischio ... Riporta fanpage.it

Oggi, domenica 8 giugno, è la Giornata Mondiale degli Oceani 2025, scatta l’allarme overtourism - L’oceano soffre e nella giornata dedicata a queste immensi mari come ricorda il messaggio delle Nazioni Unite, senza oceani sani, non può esserci un pianeta sano, ma è allarme per le plastiche e per l ... Si legge su rtl.it

Giornata Ambiente, Greenpeace: I mari soffocano per la plastica