Giornata coreana al Liceo linguistico Falcone | presente anche il console di Corea Choi Tae Ho

Venerdì 6 giugno, il Liceo Linguistico Giovanni Falcone di Bergamo si è trasformato in un vibrante palcoscenico di cultura e amicizia durante la sua prima Giornata Coreana. Con la partecipazione speciale del Console Choi Tae Ho, questa festa ha celebrato non solo l’arricchimento linguistico, ma anche la promozione di uno scambio culturale senza confini. Una giornata che ha dimostrato come l’educazione possa essere il ponte tra mondi diversi e affascinanti.

Bergamo. Una vera festa della cultura e della convivenza quella di venerdì 6 giugno al Liceo Linguistico Giovanni Falcone di Bergamo, scuola ambasciatrice del Parlamento Europeo dal 2024. È proprio in questo istituto che si è celebrata una festa coreana perché il Liceo Falcone è la prima scuola in tutta Italia ad avere attivato l'insegnamento curricolare di lingua e letteratura coreana in una classe prima. Presente alla giornata il nuovo Console generale di Corea Choi Tae Ho, che ha non ha mancato di esprimere la propria felicità di constatare quanto la lingua e la cultura coreana fosse studiata ed apprezzata a Bergamo.

