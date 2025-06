Giorgia Meloni è andata a votare ai Referendum 2025 e non ha ritirato le schede

Giorgia Meloni ha partecipato ai referendum del 2025, ma senza ritirare le schede, un gesto che solleva interrogativi sulla sua presenza reale alle urne. La sua scelta di non essere conteggiata nell’affluenza potrebbe influenzare il risultato e il quorum, suscitando discussioni sul ruolo simbolico e pratico del suo voto. Scopriamo insieme cosa c’è dietro questa decisione e quali ripercussioni può avere sul processo democratico. Continua a leggere.

Come annunciato negli scorsi giorni, la presidente del Consiglio è andata alle urne in occasione dei referendum dell'8 e 9 giugno 2025. Ma non ha ritirato le schede. Un gesto che di fatto è uguale a non presentarsi affatto: Meloni non sarà infatti conteggiata nel calcolo dell'affluenza, e quindi non contribuirà al quorum. 🔗 Leggi su Fanpage.it

