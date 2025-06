gioia e programmazione lo jolo vara il super piano

entusiasmo contagioso che alimenta la passione di tutto l’ambiente. Con questa vittoria, lo Jolo vara il suo super piano, pronti a scrivere un nuovo capitolo di successi e progetti ambiziosi. La strada è tracciata e il futuro si preannuncia brillante: restate sintonizzati, perché il meglio deve ancora venire.

"Cosa resta a poco più di una settimana di distanza dalla vittoria dei playoff? Restano sensazioni stupende e la volontà di far sì che possa essere solo il primo capitolo di un nuovo percorso. A breve presenteremo il nuovo progetto tecnico". Gianrico Antoni, presidente dello Jolo, non si sbilancia. Ma al tempo stesso, non nasconde l’euforia per il traguardo raggiunto da un club che ha finalmente centrato l’agognato salto in Promozione. Un campionato più impegnativo rispetto alla Prima Categoria: anche se l’attuale rosa è composta da diversi giocatori che hanno già giocato in Promozione, è necessario intervenire sul mercato. 🔗 Leggi su Lanazione.it