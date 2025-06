Ginnastica ritmica Sofia Raffaeli Tu si ‘na cosa grande | argento al cerchio agli Europei

Sofia Raffaeli, giovane stella della ginnastica ritmica italiana, ha emozionato il pubblico con la sua performance intensa e coinvolgente agli Europei 2025. Con grazia e passione, ha interpretato un brano musicale struggente, toccando il cuore di tutti e conquistando la medaglia d’argento al cerchio. Un risultato che testimonia il suo talento e la sua determinazione, confermando che nel mondo della ginnastica, Sofia è 'una cosa grande'.

Ha pizzicato le corde del cuore, ha commosso offrendo un'interpretazione toccante, ha tirato fuori l'anima a uno dei pezzi più struggenti della musica italiana, si è mossa al passo con le note e il testo di un brano estremamente suggestivo e ha conquistato la medaglia d'argento al cerchio agli Europei 2025 di ginnastica ritmica. Sofia Raffaeli ha brillato nella finale di specialità che ha aperto l'ultima giornata della rassegna continentale in corso di svolgimento sulla pedana di Tallinn (Estonia), ha raccolto uno scroscio di applausi dal pubblico per la prova eseguita sulle note di " Tu si 'na cosa grande " ed è salita sul secondo gradino del podio dopo il quarto posto nel concorso generale individuale disputato nella giornata di ieri in terra baltica.

In questa notizia si parla di: Ginnastica Ritmica Sofia Raffaeli

