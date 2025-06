Ginnastica ritmica Sofia Raffaeli firma il bronzo con le clavette | secondo podio agli Europei

Sofia Raffaeli, stella della ginnastica ritmica italiana, continua a incantare agli Europei 2025 di Tallinn. Dopo aver conquistato l’argento al cerchio, la talentuosa atleta marchigiana si è aggiudicata un brillante bronzo alle clavette, esibendosi sulle note di “Cu ti lu dissi”. La sua performance, ricca di emozione e tecnica impeccabile, ha confermato il suo status di promessa e icona della disciplina. La sua giornata di successi si conclude così, lasciando il pubblico senza fiato e il nostro paese orgoglioso.

Sofia Raffaeli prosegue la sua brillante domenica agli Europei 2025 di ginnastica ritmica, che si concludono nella giornata odierna sulla pedana di Tallinn (Estonia). Dopo la medaglia d’argento conquistata al cerchio, la fuoriclasse marchigiana si è distinta anche alle clavette e ha messo le mani su un brillante bronzo: l’esecuzione sulle note della struggente “ Cu ti lu dissi “, grande classico siciliano, è stata di indubbio impatto e meritevole di un piazzamento sul podio. L’allieva di Claudia Mancinelli, bronzo nel concorso generale individuale alle Olimpiadi di Parigi 2024, ha convinto per una toccante interpretazione e per delle buone difficoltà portate in gara, superate agevolmente destreggiandosi abilmente con l’insidioso doppio attrezzo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ginnastica ritmica, Sofia Raffaeli firma il bronzo con le clavette: secondo podio agli Europei

