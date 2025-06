Ginnastica ritmica le Farfalle spiccano nuovi voli | bronzo con i nastri agli Europei

Le nuove Farfalle della ginnastica ritmica hanno fatto un salto di qualità agli Europei 2025 di Tallinn, conquistando il bronzo nella finale di specialità con i cinque nastri. Questa splendida medaglia rappresenta non solo un riconoscimento per il talento emergente, ma anche la prova che il futuro della nazionale italiana è più brillante che mai. La determinazione e la passione delle atlete continuano a spiccare nuovi voli, consolidando il prestigio della nostra ginnastica ritmica.

Le nuove Farfalle hanno conquistato la medaglia di bronzo nella finale di specialità con i cinque nastri agli Europei 2025 di ginnastica ritmica, che si sono conclusi nella giornata odierna sulla pedana di Tallinn (Estonia). La nostra Nazionale, completamente rinnovata rispetto a quella capace di salire sul terzo gradino del podio nel concorso generale alle Olimpiadi di Parigi 2024, si regala una bella soddisfazione in terra baltica dopo la quinta posizione conseguita nella giornata di ieri sul giro completo (l’unica gara presente anche ai Giochi). Le azzurre avevano perso l’attrezzo per ben tre volte nel misto con cerchi e palle, ma oggi hanno saputo distinguersi nell’unico atto conclusivo di attrezzo a cui si erano qualificate e hanno ottenuto un risultato che fa morale in vista dei prossimi grandi appuntamenti internazionali. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ginnastica ritmica, le Farfalle spiccano nuovi voli: bronzo con i nastri agli Europei

In questa notizia si parla di: Ginnastica Ritmica Farfalle Bronzo

Ginnastica ritmica, sfida totale per lo scudetto: Raffaeli sfida Varfolomeev e Dragas, Fabriano per la nona sinfonia - Sabato 17 maggio, il Pala Gianni Asti di Torino ospiterà la Final Six di ginnastica ritmica, un emozionante evento che decreterà le nuove Campionesse d’Italia.

Ginnastica ritmica, le Farfalle spiccano nuovi voli: bronzo con i nastri agli Europei - Le nuove Farfalle hanno conquistato la medaglia di bronzo nella finale di specialità con i cinque nastri agli Europei 2025 di ginnastica ritmica, che si ... oasport.it scrive

Ginnastica ritmica, Sofia Raffaeli firma il bronzo con le clavette: secondo podio agli Europei - Sofia Raffaeli prosegue la sua brillante domenica agli Europei 2025 di ginnastica ritmica, che si concludono nella giornata odierna sulla pedana di ... Come scrive oasport.it

Sofia Raffaeli argento al cerchio e bronzo alle clavette - Ai Campionati europei di ginnastica ritmica di Tallin, in Estonia, alle prove individuali Sofia Raffaeli conquista il podio e si piazza al secondo posto al cerchio e al terzo posto alle clavette ... Da rainews.it