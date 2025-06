Ginnastica ritmica Europei 2025 oggi | orari domenica 8 giugno tv streaming italiane in gara

Oggi, domenica 8 giugno, Tallinn si trasforma nella cornice di emozioni e spettacolo per l'ultimo giorno degli Europei 2025 di ginnastica ritmica. Le atlete più brillanti d’Europa si sfideranno nelle finali di specialità , regalando momenti indimenticabili. Scopri orari, tv e streaming per seguire in diretta questa giornata imperdibile, all'insegna di talento, passione e adrenalina. Non perdere neanche un attimo di questa grande festa della ginnastica!

Oggi domenica 8 giugno va in scena la quinta e ultima giornata degli Europei 2025 di ginnastica ritmica: a Tallinn (Estonia) si conclude la rassegna continentale con la disputa delle finali di specialità . Ad aprire le danze saranno le individualiste con i quattro atti conclusivi a partire dalle ore 11.10, mentre alle ore 15.25 toccherà ai gruppi con le due prove di attrezzo. L'Italia sognerà in grande durante la mattinata con Sofia Raffaeli e Tara Dragas: la fuoriclasse marchigiana sarà impegnata in tutte le specialità e andrà a caccia di podi preziosi per arricchire il proprio palmares, mentre la friulana si esibirà con le clavette e il nastro.

