Oggi, domenica 8 giugno, Tallinn si trasforma nel palcoscenico delle emozioni con la conclusione degli Europei di ginnastica ritmica 2025. La giornata promette spettacolo, tensione e talento, con le finali individuali e di gruppo che terranno gli appassionati incollati agli schermi. L’Italia sogna in grande con Sofia Raffaeli e le altre protagoniste azzurre pronte a lasciare il segno: scopriamo insieme gli orari, tv e streaming di questa emozionante giornata di sport.

Oggi domenica 8 giugno va in scena la quinta e ultima giornata degli Europei 2025 di ginnastica ritmica: a Tallinn (Estonia) si conclude la rassegna continentale con la disputa delle finali di specialità . Ad aprire le danze saranno le individualiste con i quattro atti conclusivi a partire dalle ore 11.10, mentre alle ore 15.25 toccherà ai gruppi con le due prove di attrezzo. L’Italia sognerà in grande durante la mattinata con Sofia Raffaeli e Tara Dragas: la fuoriclasse marchigiana sarà impegnata in tutte le specialità e andrà a caccia di podi preziosi per arricchire il proprio palmares, mentre la friulana si esibirà con le clavette e il nastro. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ginnastica ritmica, Europei 2025 oggi: orari 8 giugno, tv, streaming, italiane in gara

