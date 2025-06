giardino di palazzo pfanner il tesoro nel cuore della città risplende dopo il restauro

Ma un vero e proprio omaggio alla storia e alla bellezza di questa splendida location. Il giardino di Palazzo Pfanner, cuore pulsante della città, torna a incantare visitatori e residenti con la sua nuova luce, testimonianza di un impegno condiviso per preservare il patrimonio culturale italiano. Venite a scoprirlo e lasciatevi affascinare dalla magia di questo tesoro rinato nel cuore urbano.

Uno dei luoghi più iconici e amati della città è finalmente tornato a mostrarsi al pubblico in tutta la sua ritrovata bellezza. E’ il giardino di Palazzo Pfanner che ieri – dopo l’incontro con la stampa avvenuto qualche giorno fa – ha aperto nuovamente le sue porte per celebrare la fine di un importante intervento di restauro, realizzato nell’ambito del Pnrr con un finanziamento di 770mila euro. Un restauro che non è solo un’opera di recupero architettonico e paesaggistico, ma un gesto d’amore verso la memoria, l’identità e il futuro di questo scrigno di bellezza che da secoli affascina lucchesi e turisti di tutto il mondo. 🔗 Leggi su Lanazione.it