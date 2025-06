Giappone e UE insieme contro Cina e Usa | nasce l’alleanza della competitività globale

Giappone e Unione Europea uniscono le forze per creare un’alleanza della competitività globale, un progetto ambizioso che mira a rafforzare la loro posizione nel panorama internazionale di fronte alle crescenti tensioni con Cina e USA. Questa collaborazione strategica, focalizzata su commercio, sicurezza economica e sostenibilità, promette di ridefinire gli equilibri mondiali e di promuovere un futuro più stabile e innovativo. Durante il vertice di luglio, l’Alleanza prenderà ufficialmente forma, aprendo nuovi orizzonti di cooperazione...

In un contesto internazionale segnato da crescenti tensioni commerciali, il Giappone e l’Unione Europea (UE) stanno lavorando alla creazione di un’ alleanza strategica volta a rafforzare la competitività delle rispettive economie. L’iniziativa, che mira a consolidare la cooperazione in ambiti chiave come commercio, sicurezza economica e sostenibilità, sarà ufficialmente annunciata durante un vertice previsto per luglio, al quale parteciperanno il primo ministro giapponese Shigeru Ishiba, il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa e la presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Un partenariato economico fondamentale. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it