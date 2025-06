Giappone Coldiretti | Missione istituzionale tra Tokyo e Osaka per promuovere l’agroalimentare Ue

In un mondo sempre più globalizzato, la collaborazione tra Italia e Giappone nel settore agroalimentare rappresenta un'opportunità straordinaria per valorizzare le eccellenze europee. Coldiretti, unica organizzazione agricola italiana presente, partecipa alla missione istituzionale tra Tokyo e Osaka, guidata dal Commissario europeo Christophe Hansen. Dal 8 al 13 giugno 2025, questa iniziativa mira a rafforzare i legami commerciali e promuovere la qualità del prodotto europeo su un mercato in continua espansione.

Coldiretti, unica organizzazione agricola italiana presente, partecipa alla missione istituzionale guidata dal commissario europeo all’Agricoltura, Christophe Hansen, in Giappone, insieme alle principali aziende e realtà agroalimentari dell’Unione Europea. La visita si svolgerà tra Tokyo e Osaka dall’8 al 13 giugno 2025, con l’obiettivo di rafforzare le relazioni commerciali e promuovere le eccellenze agroalimentari europee su un mercato strategico come quello giapponese. Lo rende noto Coldiretti in un comunicato. La missione, spiegano Coldiretti e Filiera Italia, “rappresenta un’importante occasione in un Paese che più di altri sa riconoscere e valorizzare la qualità, la distintività e gli elevati standard dei nostri prodotti agroalimentari. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

