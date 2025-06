Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme si sono sposati | galeotto fu il Grande Fratello Vip

Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme, popolare coppia nata tra le mura del “Grande Fratello Vip”, hanno coronato il loro amore con un matrimonio da sogno. La proposta, fatta sull’incantevole isola di Milos, aveva già annunciato il lieto evento, ma ora la coppia ha deciso di ufficializzare il loro legame con il sì. Un lieto capitolo scritto tra emozioni e ricordi indimenticabili, che segna un nuovo inizio per i due innamorati, pronti a vivere felici...

Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme si sono uniti in matrimonio, suggellando il loro amore nato all’interno della Casa del “Grande Fratello Vip” nel 2021. La proposta di nozze era avvenuta durante una romantica vacanza sull’isola greca di Milos, dove Federica aveva condiviso sui social l’immagine dell’anello ricevuto da Gianmaria. I due, dopo essersi conosciuti all’interno della casa, hanno deciso di approfondire la loro storia d’amore anche fuori dalle telecamere. Antinolfi aveva sottolineato in una intervista a “Verissimo” l’importanza di conoscersi a fondo, affermando che “le persone vanno vissute, vanno conosciute” e che, nonostante la naturalezza del loro rapporto in Casa, era necessario inserire la loro relazione nella vita quotidiana di entrambi, con i rispettivi lavori, famiglie e amici. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it