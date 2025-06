Gian Piero Gasperini nuovo allenatore della Roma Ranieri resta come advisor

Gian Piero Gasperini è il nuovo allenatore della Roma, con Ranieri che rimane come advisor: un cambio di scena che fa scalpore nel mondo del calcio italiano. Nelle parole di Dan e Ryan Friedkin si percepisce un ringraziamento sincero a Ranieri, ma anche un possibile indizio su un futuro in nazionale. La domanda sorge spontanea: quali altre sorprese riserverà questa rivoluzione giallorossa? Resta con noi per scoprirlo.

Chissà se in quella nota di Dan e Ryan Friedkin, proprietari della Roma, si nasconde una notizia in chiave azzurra. In realtà il ringraziamento a Ranieri non sembra quello di chi sa che sor Claudio potrebbe andare alla nazionale: "Siamo sinceramente grati a Claudio Ranieri per aver risposto alla chiamata con tanta integrità e professionalità, e per una seconda parte di stagione di cui i tifosi della Roma, ovunque si trovassero, possono essere fieri. Il percorso della Roma prosegue con la nomina di Gian Piero Gasperini come nuovo allenatore. Claudio resterà con noi come dirigente fidato e senior advisor della Proprietà". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Gian Piero Gasperini nuovo allenatore della Roma, Ranieri resta come advisor

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Roma Ranieri Gian Piero

Atalanta-Roma, anche Parolo sta con Ranieri: “Sozza aveva gli elementi per confermare il rigore” - In un martedì segnato da delusione, la Roma si arrende all'Atalanta al Gewiss Stadium. Malgrado la spettacolare rimonta, il sogno del 4° posto si sgretola, complicato anche dalle decisioni arbitrali, tra cui il rigore non concesso.

La scelta di Gian Piero Gasperini come nuovo allenatore della Roma è di Claudio Ranieri. È inutile prendersela con i Friedkin o sbraitare sui social. Ci può piacere o no la scelta fatta, volevamo tutti uno come Ranieri a decidere e ora ce l’abbiamo. Ed è il migli Partecipa alla discussione

Ore decisive per l'arrivo di Gian Piero #Gasperini sulla panchina della #Roma: è in corso a Firenze un incontro con Claudio #Ranieri per arrivare all'intesa definitiva ? Partecipa alla discussione

Gian Piero Gasperini nuovo allenatore della Roma, Ranieri resta come advisor - La Roma nomina Gian Piero Gasperini come allenatore, mentre Claudio Ranieri diventa senior advisor. Lotito elogia Sarri. Si legge su sport.quotidiano.net

Calciomercato Roma, scatta subito la clausola: decide Gasperini - Al momento l’ormai ex tecnico della Roma sta ‘curando’ personalmente la sua scelta Gian Piero Gasperini. Insieme al tecnico di Grugliasco ed al direttore sportivo Florent Ghisolfi si stanno mettendo a ... asromalive.it scrive

Roma, Friedkin: «Grati a Ranieri. Gasperini è l'uomo giusto. Da noi impegno massimo». Poi l'annuncio sul vecchio stemma - Il giorno dopo l’annuncio ufficiale di Gian Piero Gasperini, Dan e Ryan Friedkin - con un comunicato pubblicato sul sito - hanno mandato un messaggio di fine stagione: «A nome ... Segnala msn.com

? BENVENUTO MISTER! | La prima intervista di Gian Piero Gasperini in giallorosso