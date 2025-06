Giallo di villa Pamphili neonata e donna trovate morte L’ipotesi di un solo assassino

Un mistero avvolge Villa Pamphili: il ritrovamento di una neonata e di una donna morte, chiusi in un sacco nero e in stato di decomposizione, ha sconvolto Roma. Le indagini puntano a un possibile unico assassino, analizzando testimonianze e immagini catturate dalle telecamere. La città resta in attesa di scoprire la verità dietro questo inquietante giallo, mentre gli investigatori lavorano senza sosta per fare luce su quanto accaduto.

Roma, 8 giugno 2025 – Nuovo sopralluogo oggi degli investigatori a villa Pamphili a Roma dove ieri pomeriggio sono stati trovati i corpi di una neonata e di una donna, chiusa all'interno di un sacco nero e in avanzato stato di decomposizione. Sulla vicenda indaga la polizia. Al vaglio testimonianze e le immagini delle telecamere ad ampio raggio che potrebbero aver immortalato lungo il tragitto chi ha portato i corpi nel parco. Gli investigatori stanno esaminando le riprese delle telecamere di sicurezza installate tra i quartieri di Monteverde e Aurelio. La speranza è che i dispositivi abbiano ripreso la persona o le persone che hanno deciso di sbarazzarsi della neonata e della donna. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Giallo di villa Pamphili, neonata e donna trovate morte. L’ipotesi di un solo assassino

In questa notizia si parla di: Villa Pamphili Neonata Donna

Per la terza volta in un mese Villa Pamphili chiusa per un vertice con Meloni - Villa Pamphili, uno dei polmoni verdi di Roma, chiude nuovamente per un vertice con Giorgia Meloni, suscitando polemiche.

Orrore a Roma dove una neonata di pochi mesi è stata trovata morta oggi, sabato 7 giugno, nel parco di villa Pamphili accanto a una siepe. E poco distante, a circa 100 metri, è stato in seguito rinvenuto un sacco nero con all’interno i resti di una donna le cui g Partecipa alla discussione

Giallo a Roma, neonata trovata morta tra i cespugli a Villa Pamphili | A cento metri di distanza scoperto il cadavere di una donna avvolto in un sacco nero #roma #6giugno Partecipa alla discussione

Giallo di villa Pamphili, neonata e donna trovate morte. L’ipotesi di un solo assassino - Al vaglio testimonianze e riprese delle telecamere installate tra i quartieri di Monteverde e Aurelio. Il cadavere della donna in avanzato stato di decomposizione, a differenza di quello della neonata ... Lo riporta quotidiano.net

Il giallo della neonata e della donna trovate morte a Villa Pamphili: cosa sappiamo - I corpi di una neonata e di una donna sono stati trovati nel pomeriggio di sabato 7 giugno a Villa Pamphili, uno dei polmoni verdi di Roma. Il cadavere della piccola era adagiato vicino a una siepe, n ... msn.com scrive

Orrore a Villa Pamphili, cosa sappiamo della bambina e della donna trovate senza vita - Choc a Villa Pamphili. Tra i cespugli trovato il cadavere di una bimba di circa sei mesi: la neonata era senza vestiti. In un sacco di immondizia di ... Riporta iltempo.it