Giallo di villa Pamphili neonata e donna trovate morte | l’ipotesi di un solo assassino e il collegamento tra le due vittime

Roma si risveglia sconvolta dopo il terribile ritrovamento a Villa Pamphili, dove sono state trovate una neonata e una donna senza vita, collegati da un inquietante mistero. La scena drammatica ha acceso l’attenzione delle autorità che ora cercano di chiarire se si tratti di un omicidio singolo o di un crimine più complesso. La domanda che tutti si pongono è: qual è il legame tra queste due vittime?

Roma, 8 giugno 2025 – Roma si sveglia sotto choc dopo il macrabro ritrovamento, ieri pomeriggio a villa Pamphili, dei corpi di una neonata di circa sei mesi e di una donna chiusa in un sacco nero e in avanzato stato di decomposizione, a differenza della piccola. Un rebus che ora toccherà agli inquirenti sciogliere. E stamattina gli investigatori sono tornati a villa Pamphili a caccia di nuovi indizi, elementi che potrebbero essere sfuggiti nel primo sopralluogo e che potrebbero aiutare a dare un nome al killer. Al vaglio le testimonianze dei passanti e le immagini delle telecamere di un’ampia zona, tra i quartieri di Monteverde e Aurelio, che potrebbero aver immortalato lungo il tragitto la persona o le persone che hanno deciso di sbarazzarsi della neonata e della donna. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Giallo di villa Pamphili, neonata e donna trovate morte: l’ipotesi di un solo assassino e il collegamento tra le due vittime

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Giallo Villa Pamphili Neonata Donna Trovate Morte Ipotesi Assassino Collegamento Due Vittime

Per la terza volta in un mese Villa Pamphili chiusa per un vertice con Meloni - Villa Pamphili, uno dei polmoni verdi di Roma, chiude nuovamente per un vertice con Giorgia Meloni, suscitando polemiche.

Giallo di villa Pamphili, neonata e donna trovate morte. L’ipotesi di un solo assassino - Al vaglio testimonianze e riprese delle telecamere installate tra i quartieri di Monteverde e Aurelio. Il cadavere della donna in avanzato stato di decomposizione, a differenza di quello della neonata ... Scrive quotidiano.net

Il giallo della neonata e della donna trovate morte a Villa Pamphili: cosa sappiamo - Il giallo della neonata di 6 mesi e della donna trovate morte a Roma a Villa Pamphili: cosa sappiamo sulle indagini. Segnala msn.com

Orrore a Villa Pamphili, cosa sappiamo della bambina e della donna trovate senza vita - Choc a Villa Pamphili. Tra i cespugli trovato il cadavere di una bimba di circa sei mesi: la neonata era senza vestiti. In un sacco di immondizia di ... Si legge su iltempo.it

Neonata trovata morta a Roma, a Villa Pamphili anche il corpo di una donna. Il procuratore: «Una co