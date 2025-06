Giallo di Villa Pamphili madre e figlia morte a Roma

Un enigma avvolge Villa Pamphili: madre e neonata trovate morte in un misterioso scenario nel cuore di Roma. Le indagini, ancora in corso, cercano di fare luce su un caso che scuote la città e mette in discussione i confini tra innocenza e colpevolezza. Mentre emergono i primi dettagli dall'autopsia, si intensificano i sospetti e cresce la voglia di conoscere la verità dietro questa tragica vicenda. La verità , forse, è più vicina di quanto sembri.

AGI - Primi sviluppi nelle indagini sul giallo di Villa Pamphili, la misteriosa morte di una donna sulla quarantina e di una neonata di sei mesi i cui corpi sono stati ritrovati nel parco di Roma. Dopo che gli inquirenti hanno riferito che indagano per duplice omicidio ipotizzando che la donna, presumibilmente originaria dell' Europa dell'est, fosse la madre della bimba, ora filtrano le prime notizie dall'autopsia eseguita all' Università Cattolica. La donna non ha alcuna lesione esterna evidente sul corpo (escluso quindi che sia stata raggiunta da coltellate o spari) mentre per conoscere l'esito degli esami tossicologici ci vorrà tempo. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Giallo di Villa Pamphili, madre e figlia morte a Roma

