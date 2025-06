Giacomo Bevilacqua racconta il suo fumetto sulla sveglia del lunedì a Best Movie Comics & Games 2025

Giacomo Bevilacqua torna a stupire con il suo nuovo fumetto sulla sveglia del lunedì, presentato a Best Movie Comics & Games 2025. Questa volta, il protagonista è il mitico Panda, simbolo di benessere e salute mentale, che con la sua ironia conquista il cuore dei lettori. Un progetto che unisce leggerezza e profondità, offrendo uno sguardo positivo su tematiche spesso considerate difficili. Il messaggio è chiaro: prendersi cura della mente è un gesto quotidiano fondamentale.

il ritorno di panda: un personaggio simbolo di benessere e salute mentale. Il personaggio di Panda, noto per la sua capacità di combinare leggerezza e ironia, torna ad essere protagonista di un nuovo progetto dedicato al tema del benessere psicologico. Attraverso le sue strisce e i suoi messaggi, si approfondiscono aspetti fondamentali della salute mentale, offrendo uno sguardo positivo e rassicurante su un argomento spesso considerato complesso. il nuovo libro di giacomo bevilacqua: un viaggio tra comicità e introspezione. una raccolta di strisce che affrontano emozioni profonde. Giacomo Bevilacqua, autore noto per il suo stile originale, presenta il suo ultimo volume intitolato A Panda piace.

