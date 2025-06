Gi-hun implora di essere ucciso nel trailer della terza stagione di squid game

La terza stagione di Squid Game si avvicina, e tra anticipazioni e scene intense emerge il volto di Gi-hun, ormai allo sbando. In un trailer sconvolgente, il protagonista implora di essere ucciso, rivelando una profonda crisi emotiva. La serie, tra le più amate in assoluto su Netflix, si appresta a concludersi con questa attesa stagione, prevista per il 27 giugno. Le sfide che lo attendono sono più dure che mai, e...

La terza stagione di Squid Game si avvicina, e nuove anticipazioni svelano scene intense che evidenziano lo stato emotivo di Gi-hun (Lee Jung-jae). La serie, il più visto tra i contenuti non in lingua inglese su Netflix, si prepara a concludersi con questa ultima stagione prevista per il 27 giugno. In questo contesto, un nuovo clip mostra il protagonista in una condizione di estrema disperazione, lasciando intendere le sfide emotive che affronterà. Nel trailer ufficiale della prossima stagione, si vede Gi-hun rivolgersi ai guardie chiedendo loro di ucciderlo.

In questa notizia si parla di: Stagione Terza Squid Game

