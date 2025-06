Gestioni spinose e casi imbarazzanti | anche nella luccicante Premier il sistema comincia a scricchiolare

Anche nel mondo scintillante della Premier League, il sistema mostra segni di instabilità. Tra gestioni complesse e casi imbarazzanti, il campionato più ricco d'Europa si trova a dover affrontare sfide che vanno oltre il campo da gioco. Gestire un patrimonio così enorme, tra acquisti faraonici e decisioni delicate, non è affatto semplice. E, in questa luce, emergono le vere difficoltà di un fenomeno che, sotto la superficie lucente, nasconde molte criticità.

Non è tutto oro ciò che luccica. Neanche sotto il sole scintillante della Premier League. Perché il campionato più opulento e seguito del Vecchio Continente sta cominciando a evidenziare qualche criticità. Sotto diversi punti di vista. La questione non è solo strettamente sportiva, ma anche gestionale. Mantenere in piedi un campionato in grado di bruciare tre miliardi di euro sull'altare del calciomercato in una sola estate non è semplicissimo. E più di qualche club rischia di trovarsi in difficoltà. La cronaca degli ultimi giorni è piuttosto ricca di situazioni tra lo spinoso e l'imbarazzante.