gestione rifiuti tutta da rivedere

"Una gestione della spazzatura indecente". Sono queste le parole dure di Luciana Dall’Agata, residente di Castel Del Rio, che descrive con amarezza la situazione dei rifiuti in paese. Per la Dall’Agata, i servizi forniti infatti non sono efficienti. "Alcune isole ecologiche non sono fruibili nelle vicinanze e d’estate alcuni cassonetti non vengono lavati. Perciò si annidano le vespe e altri insetti. Ovviamente abbiamo segnalato la questione con una petizione a chi di dovere – prosegue la cittadina –, ma è un peccato, perché con questo sporco si rischia ad andare a rovinare l’immagine di un paese che è sempre apprezzato da un punto di vista turistico". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it