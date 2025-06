Gessica Vulpe muore a 15 anni nell’incidente a Tolentino | travolta sulle strisce

Una drammatica tragedia scuote Tolentino: Gessica Vulpe, una ragazza di appena 15 anni, perde la vita in un incidente mentre attraversava le strisce pedonali. Un attimo fatale che ha spezzato un sogno e lasciato un'intera comunità sotto shock. Le cause sono al vaglio delle autorità, ma il dolore è già immenso. In un istante, la vita di Gessica si è spezzata, lasciando un vuoto incolmabile tra amici e familiari.

Tolentino (Macerata), 8 giugno 2025 – Tragedia ieri in contrada Pace, a Tolentino. A perdere la vita, Gessica Vulpe, che avrebbe compiuto quindici anni tra un mese. Per cause in corso di accertamento, intorno alle 17.45, in via Concordia, un furgone Volkswagen condotto da R. R., quarantenne di Tolentino, ha investito la ragazza e un suo amico mentre stavano attraversando la strada sul passaggio pedonale. I due avevano lasciato lo scooter sul lato del cinema Giomett i e si stavano dirigendo dalla parte opposta, verso la zona del centro commerciale Oasi. Tenevano ancora il casco in mano, quando sono stati investiti da un furgoncino dell’Apm, l’azienda municipalizzata di Macerata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Gessica Vulpe muore a 15 anni nell’incidente a Tolentino: travolta sulle strisce

In questa notizia si parla di: Tolentino Gessica Vulpe Anni

Choc a Tolentino, ragazzini travolti da un furgone. Gessica morta sul colpo a 15 anni, gravissimo l'amico di 17 portato a Torrette in elisoccorso - Una tragica tragedia scuote Tolentino: nel tardo pomeriggio, due giovanissimi sono stati investiti da un furgoncino, portando alla morte di Gessica Vulpe, 15 anni, e lasciando in condizioni gravissime un suo amico di 17 anni.

Choc a Tolentino, ragazzini travolti da un furgone. Gessica morta sul colpo a 15 anni, gravissimo l'amico di 17 portato a Torrette in elisoccorso - TOLENTINO Drammatico incidente nel tardo pomeriggio di oggi a Tolentino, due giovanissimi sono stati investiti da un furgoncino. Per Gessica Vulpe, classe 2010, 15 anni non ancora ... Riporta corriereadriatico.it

Tolentino, ragazza di 15 anni muore investita sulle strisce - AGI - Una ragazza di 15 anni è morta dopo essere stata investita da un furgone sulle strisce pedonali a Tolentino, nel Maceratese. Per cause in corso di accertamento, intorno alle ore 17.45, un furgon ... Come scrive msn.com

Tolentino, furgone travolge due giovani sulle strisce: morta una ragazza di 15 anni, grave l’amico di 16 - L’incidente nel Maceratese è avvenuto sabato pomeriggio, non lontano da un multisala di un centro commerciale Una ragazza di 15 anni morta e un 16enne trasportato in gravi condizioni in eliambulanza a ... Si legge su repubblica.it