Germania Francia Nations League le formazioni | è ufficiale la decisione del CT Deschamps su Kalulu e Kolo Muani Tutte le scelte

Il grande calcio europeo si accende con la finale per il terzo-quarto posto della Nations League tra Germania e Francia. Mentre Nagelsmann e Deschamps preparano le loro formazioni, il focus si concentra sulle decisioni chiave, tra cui quella del ct francese su Muani e Kalulu. Ecco le scelte ufficiali dei due allenatori, che promettono una sfida avvincente e ricca di emozioni. Scopriamo insieme gli schieramenti e le strategie di questa partita decisiva.

Germania Francia Nations League: le formazioni ufficiali scelte da Nagelsmann e Deschamps. La decisione sui due bianconeri. Germania e Francia tornano in campo per la finale terzo-quarto posto di Nations League. Il bianconero Kolo Muani, reduce dal gol alla Spagna, giocherà titolare, mentre Pierre Kalulu parte dalla panchina. Di seguito le scelte dei due CT. GERMANIA (4-2-3-1): Ter Stegen; Kimmich, Koch, Tah, Raum; Gross, Goretzka; Adeyemi, Wirtz, Woltemade; Fullkrug. CT: Julian Nagelsmann FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Gusto, Badè, L. Hernandez, Digbe; Rabiot, Tchouameni; Thuram, Cherki, Kolo Muani; Mbappe. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Germania Francia Nations League, le formazioni: è ufficiale la decisione del CT Deschamps su Kalulu e Kolo Muani. Tutte le scelte

In questa notizia si parla di: Francia Nations League Germania

Nations League, che partita tra Spagna e Francia! Finisce 5-4 per gli spagnoli, sarà finale con il Portogallo - Una semifinale mozzafiato tra Spagna e Francia nella UEFA Nations League: un incredibile 5-4 per gli spagnoli, che grazie a una spettacolare prestazione si assicurano il pass per la finale contro il Portogallo di CR7.

SPETTACOLO ASSICURATO! Si chiude la #NationsLeague con le 2 finali: alle 15 la Germania sfida la Francia per il 3° posto. Diretta tv Sky Sport e Cielo. Alle 21 c'è la finalissima tra Spagna e Portogallo . Diretta tv Sky Sport e Rai 2. #Germania Partecipa alla discussione

Nations League, le Finali 3°/4° e 1°/2° posto: 15:00 Germania - Francia (Cielo e Sky Sport Calcio; Ciarravano) 21:00 Portogallo - Spagna (Rai 2, Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio; TC Rai: Bizzotto e Rambaudi; TC Sky: Gentile e Montolivo) Partecipa alla discussione

Germania-Francia Nations League oggi, orario e dove vederla in tv: Sky, Dazn, Mediaset o Rai - Tutto ciò che c'è da sapere sulla finale del torneo continentale: info e canali per seguire la sfida in tempo reale. Le possibili scelte di Nagelsmann e Deschamps ... Da corrieredellosport.it

Pagina 1 | Germania-Francia Nations League oggi, orario e dove vederla in tv: Sky, Dazn, Mediaset o Rai - Tutto ciò che c'è da sapere sulla finale del torneo continentale: info e canali per seguire la sfida in tempo reale. Le possibili scelte di Nagelsmann e Deschamps ... Lo riporta corrieredellosport.it

Germania-Francia oggi in TV, dove vederla in chiaro e diretta streaming: orario e canale - Germania-Francia è la finale del 3° e 4° posto della Nations League 2024-2025. A Stoccarda si gioca dalle ore 15. Diretta TV su Sky, ma anche in chiaro su Cielo. Scrive fanpage.it