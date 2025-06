Germania-Francia formazioni ufficiali | Thuram o Pavard? Uno titolare

Alle 15, a Stoccarda, va in scena la sfida per il terzo e quarto posto di Nations League tra Germania e Francia, due giganti del calcio mondiale. Le formazioni ufficiali sono state annunciate da Nagelsmann e Deschamps, con un focus speciale sulla decisione dell’allenatore francese riguardo a Thuram e Pavard: chi di loro sarà titolare? Un match che promette emozioni, rivalità e tanta passione. Ecco come si preparano le due squadre per questa finalina imperdibile.

FINALINA – Tra poco Germania-Francia, classica del calcio internazionale. In campo due nazionali blasonatissime: da un lato i padroni di casa con ben quattro mondiali vinti, dall'altro la Francia ferma a due. Oggi si giocano la finalina di Nations League: ossia quella per il terzo o quarto posto. Nelle due semifinali, i tedeschi hanno perso contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo per 2-1, mentre la Francia di Mbappé è caduta sotto i colpi del prodigio Lamine Yamal, con la Spagna che ha vinto per 5-4.

