Geografie dell' impercettibile | a Torino la mostra che svela l' anima nascosta delle cose

Scopri un mondo invisibile e affascinante con "Geografie dell’Impercettibile", la mostra che a Torino svela l'anima nascosta delle cose. Dal 24 giugno, negli spazi di Fuoco Infinito, le artiste Elisabetta Ajanì e Tiziana Pellerano ci guidano oltre i confini visibili, rivelando emozioni e dettagli invisibili all'occhio. Un viaggio tra arte e percezioni che non puoi perdere: lasciati sorprendere dall’inaspettato.

Sarà inaugurata martedì 24 giugno, alle ore 18.00, negli spazi dell'Associazione Fuoco Infinito, in via Carlo Alberto 11P a Torino, la mostra collettiva delle artiste Elisabetta Ajanì e Tiziana Pellerano, dal titolo "Geografie dell'Impercettibile", curata da Giovanna Rombaldi.

