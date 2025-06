geoeconomia non caos le mosse di trump spiegate da monacelli bocconi

Nel complesso scenario della geoeconomia, le mosse di Trump si intrecciano con strategie e alleanze che plasmeranno il futuro mondiale. Recentemente, un lungo colloquio tra Trump e Xi Jinping ha acceso speranze di una ripresa negoziale, superando la fragile tregua di 90 giorni. La scena internazionale si gioca tutto sulla capacità di trattare, perché in un mondo sempre più interconnesso, le barricate sono un lusso che nessuno può permettersi.

Qualche giorno fa Donald Trump ha parlato al telefono per un'ora e mezza con Xi Jinping. Tema, nemmeno a dirlo, i dazi. Clima costruttivo, voglia di negoziare e costruire un accordo più resistente e resiliente al tempo stesso. Molto più della piccola e fragile tregua di 90 giorni, scadenza a luglio, raggiunta un mese fa. Forse sarà la volta buona, forse no. Una cosa, però, è certa: bisogna trattare, perché le barricate non convengono a nessuno. Non alla Cina, non all'Europa (l'export dell'Unione europea verso gli Stati Uniti è crollato del 35% in aprile rispetto a marzo). E nemmeno agli Stati Uniti.