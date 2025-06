Gentile | Torniamo a insegnare a marcare e a dribblare così forse l’Italia tornerà

Claudio Gentile, icona del calcio italiano, rivela un’analisi schietta sulla crisi della Nazionale: «Torniamo a insegnare a marcare e a dribblare, così forse l’Italia tornerà». In un’intervista a La Stampa, sottolinea l’importanza di riscoprire le radici tecniche per rilanciare il calcio italiano. La Federazione, tra dubbi e valutazioni, si interrogano sul futuro del commissario tecnico. Ma per Gentile, il vero cambiamento parte dal cuore del gioco.

Claudio Gentile intervistato da La Stampa sulla crisi della Nazionale. Per lui il problema non è Spalletti. L’intervista è di Gianluca Oddenino. Ecco tre domande con relative risposte. La Federazione valuta anche l’ipotesi di cambiare Spalletti. Per lei il ct dovrebbe dare le dimissioni? «No, deve arrivare alla fine. Anche perché non sono sicuro che cambiando l’allenatore si possa riottenere l’Italia che abbiamo sempre avuto: il ct non ha molta disponibilità. Ora ci sarà tensione e tanto decideranno i dirigenti federali: la delusione è stata pazzesca, c’è gente che mi ferma e mi chiede perché non c’è più l’Italia. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Gentile: «Torniamo a insegnare a marcare e a dribblare, così forse l’Italia tornerà»

