Genocidio a Gaza anche Bovalino sfila in corteo contro le violenze nella Striscia

In un momento di grande sofferenza e tensione, la voce della società civile si leva forte anche a Bovalino. Martedì 10 giugno, il circolo Auser "Noi..." organizza una manifestazione per condannare il genocidio a Gaza e sostenere i diritti del popolo palestinese. Un gesto di solidarietà che invita tutti a riflettere sull'importanza di fermare le violenze e promuovere la pace. Unisciti a noi in questa mobilitazione per un futuro di giustizia e umanità.

La reazione della società civile al genocidio nella striscia di Gaza si fa sentire anche a Bovalino, dove è il programma una manifestazione contro la violenza e lo sterminio del popolo palestinese. L'iniziativa si svolgerà martedì 10 giugno ed è stata organizzata dal circolo cittadino Auser "Noi. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Genocidio a Gaza, anche Bovalino sfila in corteo contro le violenze nella Striscia

In questa notizia si parla di: Genocidio Gaza Bovalino Sfila Corteo Contro Violenze Striscia

Flashmob di Amnesty davanti a Farnesina: "Stop al genocidio a Gaza" - Un flashmob di Amnesty International si è svolto oggi davanti alla Farnesina a Roma, con l'obiettivo di fermare il genocidio a Gaza.

"In piazza per Gaza", Rula Jebreal: "Nella Striscia è genocidio, le parole giuste possono fermarlo" - "Tutti i genocidi iniziano con parole che negano l'umanità di un popolo. Le cose vanno chiamate col loro nome. È importante chiamare quello che sta succedendo a Gaza genocidio, perché è l'unico modo p ... Riporta repubblica.it

Manifestazione per Gaza, prove di unità e tante contraddizioni: la parola «genocidio» divide ancora i leader - Poi, certo, la grande manifestazione di ieri a Roma era piena di contraddizioni. Come la storia del Medio Oriente, del resto. Come il destino incrociato di due popoli condannati a convivere e ... Secondo msn.com

Striscia di Gaza: Ecco perché si tratta di un genocidio - Ho partecipato alla stesura, in forma di consulenza gratuita, del ricorso presentato dal Sudafrica presso la Corte internazionale di giustizia delle Nazioni Uniti a L’Aja. In conformità a tale atto, l ... Scrive informazione.it