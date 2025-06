Genoa ufficiale il rinnovo di Vieira | il comunicato e la durata

Il Genoa ufficializza il rinnovo di Patrick Vieira come allenatore, confermando così la fiducia nella sua visione e leadership. Il comunicato sottolinea l’importanza della strategia a lungo termine del club, con un contratto che si estende fino al 30 giugno 2025. Un passo deciso che garantisce stabilità e ambizione per la prossima stagione, dimostrando come il Grifone punti forte sulle competenze di Vieira per raggiungere nuovi traguardi.

Il Genoa ha ufficializzato il rinnovo di contratto di Patrick Viera come allenatore. COMUNICATO GENOA – «Il Genoa CFC comunica di aver esteso il contratto dell'allenatore Patrick Vieira fino al 30 giugno 2027.

In questa notizia si parla di: Genoa Rinnovo Comunicato Ufficiale

Dal nuovo calendario alla permanenza di Vieira, dal nome di Toljan vicinissimo al Genoa al nuovo capitolo in Tribunale nello scontro tra club e A-Cap. Ne parliamo in puntata. Buoncalcioatutti! Partecipa alla discussione

Credo che quest'uomo abbia la capacità di moderare il più grande limite del tifoso genoano tipico: l'instabilità emotiva Grazie per essere rimasto con noi Mister #Vieira #GenoaCFC #Genoa #rossoblu #Genoa1893 Partecipa alla discussione

