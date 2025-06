Genitori sotto pressione | 8 su 10 sono preoccupati per il futuro dei figli e più di tutto temono la violenza e la criminalità

Sei genitori sotto pressione: 8 su 10 sono preoccupati per il futuro dei figli, temendo soprattutto violenza e criminalità. Viverli oggi significa affrontare una sfida costante, spesso in solitudine. Solo il 47% si considera un «bravo genitore», rivelando un disagio crescente tra le famiglie italiane. È arrivato il momento di parlare di come supportare e rafforzare il ruolo genitoriale in un mondo sempre più complesso.

Avere figli significa oggi vivere una sfida continua, spesso in solitudine. Solo il 47% dei genitori italiani si considera un «bravo genitore»: una nuova ricerca di Eumetra fotografa il disagio crescente delle famiglie italiane. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Genitori sotto pressione: 8 su 10 sono preoccupati per il futuro dei figli (e più di tutto temono la violenza e la criminalità)

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Genitori Figli Sotto Pressione

I genitori litigano con i figli per il tempo passato davanti a uno schermo per quasi 100 ore l’anno: lo studio - ...colpisce i ragazzi. In un'epoca in cui la tecnologia è omnipresente, il confronto generazionale si intensifica, con genitori che esprimono timori su effetti sulla salute mentale e sociale dei propri figli.

Genitori sotto pressione: 8 su 10 sono preoccupati per il futuro dei figli (e più di tutto temono la violenza e la criminalità) - Avere figli significa oggi vivere una sfida continua, spesso in solitudine. Solo il 47% dei genitori italiani si considera un «bravo genitore»: una nuova ricerca di Eumetra fotografa il disagio cresce ... Secondo vanityfair.it

Fine della scuola: come (non) impazzire e gestire il tempo dei tuoi figli e il tuo benessere - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... Si legge su msn.com

Genitori perfetti ed educazione come performance, la parola all’esperta: “Per crescere i figli è meglio essere artigiani che ingegneri” - "La percezione è che oggi i genitori siano molto sotto pressione e che in molti casi ... devono favorire per crescere al meglio i loro figli, dalla musica da ascoltare quando il bimbo è nella ... fanpage.it scrive

Bambini (e genitori) sotto pressione