Genitori minacciati dai buttafuori di una discoteca | indagini in corso

Una notte di tensione e inquietudine scuote la zona orientale di Salerno, dove genitori si sono trovati sotto minaccia da parte dei buttafuori di una discoteca. L’episodio, avvenuto alle prime luci dell’alba durante un evento giovanile, ha scatenato indagini da parte delle autorità . La comunità chiede risposte e garanzie di sicurezza, mentre le autorità lavorano per chiarire i fatti e prevenire simili incidenti in futuro.

Tensione nella notte in una discoteca della zona orientale di Salerno, dove un gruppo di genitori ha denunciato di essere stato minacciato dagli addetti alla sicurezza del locale. L'episodio si è verificato intorno alle 4 del mattino, durante una festa a cui stavano partecipando alcuni ragazzi.

