Gb trova in spiaggia una bottiglia con un messaggio | Sono le ceneri di mia madre rigettale in mare per farla viaggiare nel mondo

In un gesto toccante, una giovane donna decide di affidare le ceneri della madre al mare, donando loro una nuova vita tra le onde. Quando Kerry Sheridan di Skegness trova in spiaggia una bottiglia con un messaggio, il cuore si ferma: è il desiderio di Cara Melia, che ha voluto che sua madre continuasse a viaggiare nel mondo. Un atto di amore e ricordo che ci ricorda come i momenti di addio possano trasformarsi in speranza.

Kerry Sheridan di Skegness ha esaudito il desiderio della 24enne Cara Melia di Oldham, che dodici ore prima aveva consegnato alle onde la mamma dopo la cremazione. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Gb, trova in spiaggia una bottiglia con un messaggio: "Sono le ceneri di mia madre, rigettale in mare per farla viaggiare nel mondo"

