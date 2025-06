Gazzelle riempie il Circo Massimo L’antieroe che Roma non sapeva di avere

Roma ha scoperto un nuovo protagonista: Gazzelle, il cantautore che ha riempito il Circo Massimo con la sua musica. In un Paese in cui l’identità sembra spesso confusa tra sovranismo e nostalgia di un passato sbiadito, lui emerge come l’antieroe che Roma non sapeva di aspettare. Con le sue canzoni autentiche e senza filtri, Gazzelle rischia di rivoluzionare il panorama musicale e culturale della capitale.

Nel paese in cui l'identità sembra dover essere per forza sinonimo di sovranismo, dove tutto il meglio – almeno quello raccontato dai giornali – in realtà appare sempre vecchio e sempre uguale, dove a finire nella bolla mediatica è soprattutto chi si trasforma nell'evento in sé, c'è un cantautore che a Roma ha appena riempito il Circo Massimo. Gazzelle, ovvero Flavio Bruno Pardini, 35 anni, originario del quartiere Prati, è l'antieroe di cui avremmo bisogno. Ieri, nel luogo più simbolico della romanità, ha fatto 54.400 presenze, poco più di Liberato la scorsa settimana. Ma Gazzelle non si nasconde, e anzi si mostra, soprattutto per quello che è: un cantautore che ha iniziato otto anni fa al Monk – diventato ormai altro luogo iconico della scena romana – ed è finito a riempire gli stadi senza la promozione classica di questi casi, con pochissime interviste e un battage mediatico minimo, con la pagina Instagram di un trentacinquenne qualunque e un undicesimo posto al Festival di Sanremo del 2024.

