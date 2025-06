Gazzelle in concerto al Circo Massimo di Roma | Non mi va di andare via ma mi fermerò per un po’ Mi avete regalato una botta di vita che mi porterò sempre

Ieri sera, il Circo Massimo di Roma ha vibrato al ritmo di Gazzelle, che ha regalato a 54.400 spettatori un concerto indimenticabile. La sua musica, intrisa di emozioni e sincerità, ha creato un legame speciale con il pubblico, lasciando tutti con la voglia di non andare via. Gazzelle, tra ballate e energiche melodie, ha dimostrato ancora una volta di essere uno dei protagonisti più autentici della scena musicale italiana. Non mi va di andare via, ma mi fermerò per un po’…

Gazzelle, ieri sera, sabato 7 giugno, ha tenuto al Circo Massimo nella sua Roma il primo dei due unici concerti previsti per il 2025. Il cantautore è stato accolto da 54.400 persone. Gazzelle è stato accompagnato dalla sua band – Claudio Bruno (alla chitarra), Claudio Laguardia (alla batteria), Gabriele Roia (al basso), Ettore Mirabilia (alle tastiere) e Giovanni Grieco (alla chitarra) – e, per l’occasione, la formazione sarà estesa anche a Guendalina Pulcinelli ed Elena Bianchetti (agli archi). “ Non mi va di andare via, ma mi fermerò per un po’ – ha detto l’artista, salutando i fan al termine del concerto- quindi grazie che c ‘era stasera perché io non me lo dimenticherò e spero nemmeno voi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Gazzelle in concerto al Circo Massimo di Roma: “Non mi va di andare via, ma mi fermerò per un po’. Mi avete regalato una botta di vita che mi porterò sempre”

Gazzelle a Roma: la scaletta del concerto al Circo Massimo 2025 - Il 7 giugno 2025, il Circo Massimo di Roma si prepara a vibrare al ritmo di Gazzelle! Parte del tour “Stadi 2025”, questo concerto promette di essere un viaggio emozionale tra le note di un artista che ha saputo conquistare il cuore della generazione contemporanea.

