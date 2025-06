Gazzelle il concerto più bello della sua vita e i 54mila del Circo Massimo | Mi fermo per un po' ma non lo dimenticherò

Gazzelle ha regalato al pubblico il concerto più emozionante della sua vita, attirando 54mila persone al Circo Massimo. Un'esperienza che rimarrà impressa nel cuore di tutti, un momento magico che ha superato ogni aspettativa. Nel giorno dopo, tra ricordi intensi e sensazioni ancora vive, emerge una certezza: i concerti dovrebbero sempre iniziare dalla fine, per lasciarsi trasportare dall'emozione senza riserve.

Nel day after, quello in cui si tirano le somme e si passano al setaccio le sensazioni provate, c'è una verità inoppugnabile che resta a galla e fa da regina: "I concerti dovrebbero iniziare sempre dalla fine". Lo ha scandito, con la voce un po' strozzata dall'emozione, Gazzelle, che ieri per la prima volta si è mosso per quasi tre ore sul palco montato nella valle tra il Palatino e l'Aventino. Al Circo Massimo, di fronte ai 54mila che hanno sfidato il primo caldo e gli ingorghi di una Capitale bloccata tra deviazioni ed eventi, il cantautore " partito dal Monk 8 anni fa " ha fatto il grande salto.

