Gaza riapre un solo punto-aiuti di Ghf

Gaza affronta un'importante svolta nella distribuzione degli aiuti, con la riapertura di un solo punto sui quattro previsti da Ghf, Gaza Humanitarian Foundation. Nonostante le tensioni e le minacce di Hamas, l'organizzazione ha deciso di riprendere le attività, mentre il gruppo armato palestinese nega ogni responsabilità e critica duramente Ghf. Una situazione complessa che mette in evidenza le sfide umanitarie e politiche in questa regione martoriata.

7.38 Ghf, Gaza Humanitarian Foundation, ha avvertito su Facebook che oggi riaprir√† uno dei 4 suoi punti di distribuzione aiuti a Gaza,invece dei due annunciati. L'organizzazione ha affermato di non aver operato ieri per le minacce di Hamas al personale, ma il gruppo armato palestinese ha negato qualsiasi responsabilit√†, denunciando poi il "completo fallimento di Ghf, a tutti i livelli". Ghf √® supportata da Usa e Israele e per questo la sua imparzialit√† √® messa in dubbio da pi√Ļ parti (Onu oltre a Hamas). 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

