Gaza oltre 70 morti nei raid israeliani | riapre un solo punto di distribuzione aiuti della Ghf

Il conflitto in Gaza si fa sempre più devastante, con oltre 70 vittime in un giorno e l’umanità che rischia di soccombere sotto le bombe. La crisi umanitaria si aggrava e la distribuzione degli aiuti diventa critica: la Ghf riapre un unico punto di distribuzione, tentando di alleviare l’emergenza. La speranza di un intervento efficace si intreccia con le sfide di un territorio in ginocchio. Continua a leggere.

Un’altra giornata di sangue nella Striscia di Gaza, con oltre 70 vittime sotto le bombe israeliane. In piena crisi umanitaria, la distribuzione degli aiuti è al collasso: la Ghf riapre un solo punto dopo giorni di stop e accuse incrociate. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Gaza Oltre 70 Morti Raid Israeliani Riapre Punto Distribuzione Aiuti Ghf

Raid israeliani a nord della Striscia di Gaza, media: "Oltre 60 morti" | Idf ordina di evacuare i porti dello Yemen gestiti dagli Houthi - I recenti raid israeliani a nord della Striscia di Gaza hanno provocato oltre 60 morti, mentre le forze israeliane ordinano l'evacuazione dei porti yemeniti controllati dagli Houthi.

Gaza, riapre un solo punto-aiuti di Ghf - Ghf, Gaza Humanitarian Foundation, ha avvertito su Facebook che oggi riaprirà uno dei 4 suoi punti di distribuzione aiuti a Gaza, invece dei due annunciati. Si legge su rainews.it

Netanyahu riapre agli aiuti a Gaza, ma solo per accelerarne l’annessione: facciamo ancora più rumore! - La struttura, un tempo punto di riferimento ... internazionale possono riaprire le porte dell’inferno. L’unica speranza che abbiamo è che l’Onu torni a Gaza e sottragga le redini degli ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

Gaza: ora anche il giornale israeliano Haaretz parla di 'genocidio" - Un tema delicato, che unisce il presente al passato, che chiama in causa sfere diverse, che riapre vecchie ferite che da Auschwitz portano a Gaza ... Come scrive globalist.it

Deadly Chaos At Gaza Aid Site | Israel Denies Involvement | Israel-Hamas | N18G | CNBC TV18