Gaza Katz | Impediremo alla Freedom Flotilla di arrivare Denunciati problemi al segnalatore di bordo

In un clima di crescente tensione, il ministro israeliano Israel Katz annuncia misure decise per bloccare la Freedom Flotilla e impedire l’approdo a Gaza. Con istruzioni chiare all’IDF, si mira a tutelare la sicurezza nazionale, nonostante la presenza di figure note come Greta Thunberg e Rima Hassan. La questione si fa sempre più delicata: quale sarà il prossimo passo in questa intricata vicenda?

Il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, ha reso noto di aver dato istruzioni all’Idf di impedire alla nave Madleen organizzata dalla Freedom Flotilla di rompere il blocco navale e arrivare nella Striscia di Gaza. A bordo dell’imbarcazione ci sono 12 persone fra cui l’attivista per il clima svedese Greta Thunberg, l’attivista brasiliano Thiago Avila e Rima Hassan, parlamentare europea franco-palestinese. “Lo Stato di Israele non permetterà a nessuno di violare il blocco navale su Gaza, il cui scopo principale è impedire il trasferimento di armi ad Hamas, un’organizzazione terroristica omicida che tiene i nostri ostaggi e commette crimini di guerra”, ha affermato Katz. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gaza, Katz: “Impediremo alla Freedom Flotilla di arrivare”. Denunciati problemi al segnalatore di bordo

