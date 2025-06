Gaza Haaretz | 5 persone uccise da Idf vicino centro distribuzione aiuti

La tensione a Gaza raggiunge nuovi livelli, con un tragico bilancio di cinque palestinesi uccisi vicino a un centro di distribuzione degli aiuti e numerosi feriti. Le recenti operazioni dell'IDF sottolineano la complessitĂ e la gravitĂ del conflitto, mentre le notizie continuano ad aggiornare il drammatico quadro di una regione in crisi. La situazione rimane critica, richiedendo attenzione e uno sforzo internazionale per trovare una via verso la pace.

(Adnkronos) – Cinque palestinesi sono stati uccisi e decine di altri sono rimasti feriti dal fuoco israeliano nei pressi dei siti di distribuzione degli aiuti a Gaza. Lo riporta Haaretz. Secondo quanto riferito ad al Jazeera da fonti degli ospedali locali, almeno 21 persone sono state uccise stamattina negli attacchi israeliani nella Striscia. Tra queste ci . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Gaza, Haaretz: “5 persone uccise da Idf vicino centro distribuzione aiuti”

