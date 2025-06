Gaza almeno 21 morti e centinaia di feriti Ospedali palestinesi | Carburante solo per altri due giorni

La crisi a Gaza si infiamma ancora, con almeno 21 civili uccisi e centinaia di feriti negli ultimi attacchi israeliani. Gli ospedali sono al limite, con carburante che durerà solo due giorni. La tensione cresce mentre il conflitto si intensifica, lasciando dietro di sé un bilancio devastante e un futuro incerto. La pace sembra essere un miraggio: quali saranno le prossime mosse in questa spirale di violenza?

Continuano gli attacchi israeliani nella Striscia. Almeno 21 civili sono stati uccisi da attacchi israeliani dall'alba di oggi, 8 giugno. Lo riferisce al-Jazeera, citando fonti degli ospedali locali. Secondo quanto riportato, gli attacchi hanno interessato edifici a est del campo profughi di Jabalia nel nordest di Gaza, con otto persone rimaste uccise in un attacco aereo, e diverse case a est di Gaza City. I cadaveri di due civili sono stati recuperati dopo un attacco aereo nella zona di Màan, a est di Khan Yunis. Un'altra donna è morta per le ferite che aveva riportato in un attacco aereo precedente, sempre a Khan Yunis.