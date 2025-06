Gatto decapitato manifestazione degli animalisti alla Marina

Un episodio sconvolgente ha scosso la comunità genovese: alla Marina di Genova, gli animalisti si sono mobilitati in un sit-in per chiedere giustizia e sensibilizzare l’opinione pubblica sulla triste scena della testa di un gattino decapitato. Un gesto crudele che ha riacceso il dibattito sulla protezione degli animali e sull’importanza di contrastare ogni forma di violenza. La protesta mira a denunciare l’orrore e a promuovere un cambiamento concreto.

Nel pomeriggio di sabato 7 giugno 2025 si è svolta alla Marina di Genova una manifestazione lanciata dal movimento 'Centopercentoanimalisti'. Un sit-in per chiedere giustizia dopo il macabro ritrovamento della scorsa settimana della testa di un gattino decapitato. Testa di un gattino trovata. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Gatto decapitato, manifestazione degli animalisti alla Marina

In questa notizia si parla di: Manifestazione Decapitato Marina Gatto

Genova: gatto decapitato, sit-in di protesta alla Marina, si stringe il cerchio sul responsabile - Le testimonianze raccolte nella zona hanno fornito elementi che sembrano avvicinare le autorità competenti all’individuazione del colpevole ... Come scrive telenord.it

Gatto decapitato alla marina di Sestri Ponente, indagine della polizia locale - Gli agenti sono intervenuti per acquisire le immagini delle telecamere di sorveglianza. Gli animalisti: mille euro a chi fornisce informazioni per trovare i ... Si legge su ilsecoloxix.it

Ritrovata la testa di un gatto decapitato. Taglia di mille euro per trovare il colpevole - La testa di un gattino decapitato è stata ritrovata a marina di Sestri Ponente, in via Pionieri e Aviatori d’Italia (Genova). A denunciare il macabro ritrovamento è stato il movimento ‘Centopercentoan ... blitzquotidiano.it scrive