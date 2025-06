Gatta con i suoi cuccioli abbandonata in una busta Salvati e curati sono pronti per l' adozione

In un gesto di straordinaria bontà, alcuni cittadini hanno salvato una mamma gatta e i suoi cuccioli trovati abbandonati in una busta. Dopo aver ricevuto assistenza tempestiva da parte dell'ENPA, ora questi piccoli e la loro mamma sono al sicuro, curati e pronti a trovare una nuova casa. Con il loro sguardo dolce e il cuore aperto, aspettano di essere adottati: un'occasione per ridare speranza e amore a vite fragili.

E' stata trovata all'interno di una busta con i suoi gattini. Una gatta con la sua cucciolata lo scorso 25 aprile è stata salvata da alcuni cittadini che si sono rivolti all'Enpa. I cuccioli con la loro mamma erano in precarie condizioni e volontari e operatori si sono prodigati per salvarli.

