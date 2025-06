Garnacho a Roma in vacanza | sui social la fidanzata fa sognare i tifosi giallorossi

Garnacho a Roma in vacanza accende i sogni dei tifosi giallorossi: sui social la sua fidanzata fa sognare, mentre l'argentino, in uscita dallo United, richiama le caratteristiche del Papu Gomez, simbolo di un’Atalanta da sogno. Con un rapporto stretto con Dybala, Soulé e Paredes, il suo arrivo potrebbe essere il colpo che rianima la Roma, avvicinandosi ai grandi traguardi desiderati.

L'argentino è in uscita dallo United e per caratteristiche è molto simile al Papu Gomez, che fu uomo-chiave nell'Atalanta di Gasperini. E poi c'è l'ottimo rapporto con Dybala, Soulé e Paredes. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Garnacho a Roma (in vacanza): sui social la fidanzata fa sognare i tifosi giallorossi

ESCLUSIVA MEMENAPOLI. Avvistato in un ristorante in quel di Roma uno dei calciatori più chiacchierato della scorsa e odierna sessione di mercato. Alejandro Garnacho in dolce compagnia. Vacanza o mercato? Foto del nostro grande @giammi88 Partecipa alla discussione

