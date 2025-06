Garlasco tracce e reperti | la strada è in salita

La vicenda di Garlasco si presenta come un percorso complesso e arduo, tra tracce biologiche ormai inutilizzabili e reperti analizzati e distrutti secondo legge. La strada verso la verità si fa più ripida con ogni nuova indagine, mentre il 17 giugno i consulenti delle parti si confronteranno in un confronto decisivo. Ora, tutto è nelle mani della giustizia, pronta a svelare i misteri ancora irrisolti.

Tracce biologiche inutilizzabili. Reperti analizzati e poi distrutti, come previsto dalla legge dopo una sentenza definitiva. Altri mai esaminati. E' una strada tutta in salita in questa nuova nchiesta sul delitto di Garlasco. Quella dei consulenti della procura di Pavia che, il 17 giugno, dovranno confrontarsi in contraddittorio con gli esperti nominati dal giudice per le indaginio preliminari. Ma anche con quelli della difesa di Andrea Sempio, unico indagato, e con i periti della famiglia di Chiara Poggi. A partire da 17 giugno, dunque, lo scontro tra i periti entrerà nel vivo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Garlasco, tracce e reperti: la strada è in salita

In questa notizia si parla di: Garlasco Tracce Reperti Strada

Garlasco, udienza per l’incarico ai consulenti per se stabilire se le tracce di Dna sono utilizzabili - Oggi a Pavia si svolgerà un'udienza cruciale nell'ambito dell'inchiesta sul delitto di Garlasco. Dopo le recenti perquisizioni, i consulenti saranno chiamati a valutare l'utilizzabilità delle tracce di DNA rinvenute sotto le unghie di Chiara Poggi, un passo fondamentale per la continuazione del processo e la ricerca della verità.

I reperti fantasma delle indagini su Garlasco: dna, tracce biologiche e oggetti di Chiara Poggi - Tracce biologiche ormai inutilizzabili, delle quali rimangono solo le vecchie perizie, reperti distrutti e altri, mai analizzati, nonostante l’istanza della famiglia di Chiara Poggi, ... Secondo ilmattino.it

Delitto di Garlasco: il giallo delle tracce sparite. Solo foto anche del dna sulle unghie di Chiara - Su questi elementi già indagati nelle precedenti indagini, si baserà l'incidente probatorio e la battaglia legale tra le parti. Importanti i dettagli svelati dalle nuove tecnologie ... Lo riporta msn.com

L'impronta 33 di Garlasco e l'analisi dei reperti: ecco come le nuove tecnologie aiutano le indagini - Le tracce non deperiscono e i moderni strumenti, tra cui l'Intelligenza artificiale, consentono di studiare i cold case ... Scrive msn.com